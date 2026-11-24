El Gobierno oficializó cambios en la conducción del PAMI. Verónica Gabriela Pérez fue designada como nueva directora ejecutiva del organismo, en reemplazo de Esteban Leguízamo, mientras que Elizabeth Ana Osterberg asumirá como subdirectora ejecutiva en lugar de Carlos Zamparolo.

Las designaciones quedaron establecidas en el Decreto 1412, publicado este martes en el Boletín Oficial, luego de que el Ministerio de Salud comunicara la renovación de las autoridades.

Desde la cartera sanitaria señalaron que Pérez tiene experiencia dentro de la propia institución y destacaron su conocimiento técnico y trayectoria profesional.

Fuente: Nexofin