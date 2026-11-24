La influencer y streamer Lara Magalí Rapallo salió a desmentir las versiones que la señalaban como la joven de 20 años detenida en Pinamar por conducir una camioneta en los médanos y realizar maniobras peligrosas.

A través de Instagram, negó haber sido arrestada y aseguró que la imagen difundida sobre el supuesto procedimiento era falsa.

“Gente, no estuve detenida, la foto es IA, obviamente, no tiene mis tatuajes. Estoy desde hoy en el hotel, jamás estuve detenida ni mucho menos presa o con causas, no crean todo lo que ven en las noticias”, publicó.

Fuente: Nexofin