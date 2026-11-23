La decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Josefina Arias, defendió este lunes el acto para homenajear al guerrillero/terrorista del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho.

No se trata de una funcionaria sin perfil político, sino que se forjó en la política a través de la militancia en el kirchnerismo, espacio al cual ingresó junto a Mariano Recalde. Se vio con la expresidente Cristina Kirchner en San José 1111 y se sacó una foto con ella.

Contra viento y marea, y también contra los principios más elementales de la vida democrática, Farías sostiene el acto ante las crecientes críticas del amplio del arco político. Según Infobae, explicó que tiene como objetivo el “reivindicar las militancias” de los años setenta en el país.

Ana Farías conduce la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA desde 2022 y, pese a apoyar el acto, por las dudas se deslindó y dijo que nació de una iniciativa de un grupo de estudiantes que contó con el aval del consejo estudiantil.

Fuente: Nexofin