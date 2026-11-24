El Municipio de Quilmes confirmó la muerte de Nahuel Aguilar, uno de los siete heridos que dejó la explosión seguida de un incendio en un local de comidas de Ezpeleta.

El hombre, de 32 años, falleció este martes después de permanecer internado en un centro de salud de la zona con graves quemaduras en más de la mitad de su cuerpo.

El episodio ocurrió el domingo por la noche, cuando una fuerte explosión sacudió el comercio en el que trabajaba Aguilar. El estallido se produjo mientras los vecinos participaban de los festejos por un nuevo aniversario de la localidad, ubicada en el sur del conurbano bonaerense.

Fuente: Nexofin