A horas de la gran final de la Libertadores, tanto Estudiantes como Palmeiras se sometieron a la conferencia de prensa oficial de la CONMEBOL y del lado argentino participaron Guido Carrillo y el técnico Alexander Medina.

Con la bandera Pincharrata desde sus inicios como futbolista, el capitán sabe del mandato del club en este torneo y en este tipo de instancias: “He jugado varias finales pero esta supera a todas por lo que representa la competencia para todos los clubes de Sudamérica, por su trascendencia”.

Y reconoció a sus 35 años: “Es lo máximo a lo que se puede aspirar. Obviamente es mi final más importante”.

Además de ser el líder del equipo, el oriundo de Magdalena tiene más responsabilidad por su sangre roja y blanca: “Ser del club es una responsabilidad mayor, hace que lo vivas de manera más intensa por lo que representa la Libertadores para el club y la gente, es algo que se respira. Estar acá es difícil ponerlo en el lugar que uno hubiese imaginado, ahora es realidad y hay que vivirlo de esa manera”.

Carrillo deslizó intentar disfrutarlo, ya que posiblemente no se le presente personalmente otra oportunidad de ser campeón de la Libertadores: “No es sencillo disfrutar en estas situaciones pero siempre tratamos de bajar un poco y pensar que son situaciones que tal vez no se vuelvan a presentar. Uno tiene que estar preparado y tratar de disfrutar en la medida de lo posible, enfocado en la responsabilidad de lo que es jugar una final de Libertadores”.

Palmeiras y Barboza

El atacante se refirió al poderoso rival: “Son jugadores de mucha fortaleza física, experiencia. Les ha tocado ganar el torneo. Con respecto a sus declaraciones (de Alexander Barboza), cada uno dice lo que siente, es libre de dar su opinión”.

El defensor argentino, campeón con Botafogo, hoy defensor del Palmeiras, ya habló como campeón en la previa: “Estoy muy feliz de estar nuevamente en una final de la Libertadores. La primera la gané en 2024, en mi casa, y la segunda la voy a ganar en mi segunda casa, Uruguay. Así que es un sentimiento muy lindo saber que toda mi familia va a estar acá para presenciar este momento”.