Hay chances concretas de que la temporada Lionel Messi llegue a su fin anticipadamente este viernes 27 de noviembre, con lo que eso significa: podría estar despidiéndose de la Major League Soccer.

Desde las 22.00 en nuestro país, Columbus Crew recibe al Inter Miami, por la revancha de la primera ronda en el Estadio ScottsMiracle-Gro Field. El árbitro será Drew Fischer y el partido se podrá ver por la pantalla de Apple TV.

La ida fue un partido picante, con un Lionel Messi desencajado con el chileno Gonzalo Tapia, además de otros duelos particulares. Los de Ohio golearon 3-0 de visitante al equipo de Florida y dieron la sorpresa de la jornada.

Para Las Garzas el panorama es oscuro, pero no imposible. Deben ganar si o si este noche, pero estirar la serie y definirla en un tercer juego que de concretarse se jugará en Miami.

MESSI SACÓ EL LATERAL DIRECTO A LA CARA DEL CHILENO TAPIA. 🇦🇷😳🇨🇱 https://t.co/Ps86sYrlrv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 22, 2026

¿Qué pasará con Messi?

De momento se sabe que el próximo 20 de deciembre estará en La Bombonera en el partido de despedida de Carlos Tevez. En enero Inter Miami vendrá a jugar un amistoso al Más Monumental ante River con la presencia del rosarino anunciada.

Por estos lado todavía la ilusión está latente y nadie se quiere bajar del barco que sostiene que Messi volverá al fútbol argentino para jugar en Newell’s. Lo que si se sabe es que si su equipo no gana esta noche, podría llegar a ser su último juego en la MLS.

Posibles formaciones

Colombus Crew: Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Steven Moreira, Sean Zawadzki, Malte Amundsen; Anass Zaroury, Dylan Chambost, Taha Habroune, Santiago Rodríguez; Gonzalo Tapia y Brais Méndez.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Micael, Gonzalo Luján; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame. DT: Cristian González.