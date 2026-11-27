El clima en Avellaneda va en ascenso y en las últimas horas muestra una situación límite, a pocos días de los comicios para elegir al nuevo presidente del club de cara a los próximos años.
Primero apareció un telón con un mensaje intimidatorio a Gastón Gaudio, máximo candidato por la lista Gente de Independiente. “Gaudio vamos a matar a vos y a tus hijos” fue la amenaza.
Pero la situación no terminó allí y siguió con otro altercado de este tinte. En las redes sociales se viralizó un video en el que un hincha del Rojo se cruza a Daniel Seoane, el actual secretario general del club.
En el archivo se puede ver como lo insulta en plena calle mientras se va acercando hacía él junto a otra persona, quedando el dirigente obligado a salir corriendo por temor a sufrir otro tipo de represalia.
En las últimas horas la venta definitiva de Santiago López a Tigre generó repercusiones negativas en el hincha. Primero por el momento (1.7 millones de dólares por el 70 % del pase) y luego por el momento en que se hace la operación, pudiendo haber esperado que ingrese la nueva dirigencia para manejar la situación.
🔴 Un hincha de Independiente increpó a Daniel Seoane en la calle y lo invitó a pelear
👉 Un hincha de Independiente se cruzó con Daniel Seoane, actual secretario general del club, y lo cuestionó por el presente del Rojo. La discusión fue subiendo de tono hasta que el simpatizante lo desafió a pelear. Ante la situación, el dirigente terminó alejándose del lugar corriendo.
¿Qué opinás sobre el reclamo del hincha y la reacción del dirigente? Dejanos tu comentario que te leemos.
📱 Por este y otros contenidos ingresá en https://t.co/OBO78xS31r
#Independiente #DanielSeoane #ReyDeCopas #FutbolArgentino #Hinchas #Avellaneda #Actualidad #viral
— El Bonaerense (@elbonanews) November 27, 2026