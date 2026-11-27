Llegó el momento de la gran final de América: Palmeiras y Estudiantes de La Plata se medirán el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo, para definir al campeón de la Copa Libertadores 2026.

El encuentro entre brasileños y argentinos, que vienen de dar el batacazo eliminado al Flamengo, será desde las 17.00 horas con la transmisión de Telefe y Disney+.

El árbitro del encuentro será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará el peruano Juan Soto.

El Pincha dejó en el camino a la Universidad Católica en Octavos de Final, se impuso ante Corinthians en Cuartos y dio el gran golpe en el Maracaná eliminando al vigente campeón, con uno futbolista menos sobre el final y un Fernando Muslera gigante en la tanda de penales.

Al igual que Guido Carrillo, el Cacique Medina habló en la previa. “Por nuestra historia, la Copa Libertadores para Estudiantes es sinónimo de algo especial. Me lo hicieron saber cuando llegué acá. Era una de las prioridades del club por la cantidad de años sin estar en una definición”, dijo sobre el mandato Pincharrata.

El Oriental, que mañana estará en sus tierras, no se sacó la responsabilidad: “Ambos equipos van a querer ganar el partido por historia, mística y presente. Los dos hicimos méritos suficientes para jugar esta final”.

El antecedente y la ilusión

En 1968 Estudiantes le ganó al conjunto paulista consagrándose por primera vez en el certamen continental, en lo que fue una serie de tres partidos. ¿El último escenario? El Centenario de Montevideo.

Posibles formaciones

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Joaquín Piquerez o Arthur; Jhon Arias, José López y Vítor Roque o Mauricio.

EDLP: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo.