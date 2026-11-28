Patricia Bullrich ratificó su pertenencia al proyecto político de Javier Milei, pero evitó pronunciarse directamente sobre una eventual reelección del mandatario en 2027. La senadora defendió la continuidad del oficialismo, cuestionó las interpretaciones sobre sus posicionamientos y reafirmó que no está dispuesta a resignar su independencia dentro de La Libertad Avanza.

“Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”, afirmó en una entrevista con Radio Mitre, al ser consultada sobre si acompañaría al líder libertario en una nueva candidatura presidencial o si buscaría competir por su cuenta.

Ante la insistencia sobre por qué se refería al proyecto político y no directamente al Presidente, Bullrich respondió: “Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones”.

La senadora también defendió la suspensión de las PASO para 2027 y rechazó que la medida tenga como único objetivo favorecer la continuidad de Milei en el Ejecutivo. “No creo que tenga como objetivo solamente la reelección de Javier Milei”, sostuvo.

Fuente: Nexofin