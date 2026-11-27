Tras aprobar la reforma política en el Senado con 43 votos, La Libertad Avanza proyecta convertirla en ley en la Cámara de Diputados durante la semana del 15 de diciembre.

Una vez que Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias, el titular del cuerpo Martín Menem prevé debates en comisiones el 9 y 10 de diciembre.

Para aprobar esta modificación electoral se requiere mayoría absoluta de 129 votos, aunque el oficialismo confía en superar los 135 respaldos. El cálculo incluye 94 bancas propias, 12 del PRO, 6 de la UCR, Karina Banfi, el MID y diputados alineados a gobernadores.

Fuente: Nexofin