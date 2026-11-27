El gobierno de Formosa pidió a la Corte Suprema de Justicia rechazar la demanda opositora que intenta impedir una nueva postulación de Gildo Insfrán en las elecciones de 2027.

Mediante la Fiscalía de Estado, la provincia alegó que los demandantes carecen de legitimación activa para efectuar el reclamo judicial.

La presentación venció el plazo de 60 días fijado en agosto por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes asumieron competencia originaria.

Próximamente, el tribunal dará traslado a la Confederación Frente Amplio Formoseño, representada por Agostina Villaggi y Rodolfo Manuel Basques, antes de resolver el expediente.

Fuente: Nexofin