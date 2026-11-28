Tras el fallo adverso del Tribunal Internacional de los Derechos del Mar sobre la explotación petrolera británica en la cuenca de las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei bajó línea al oficialismo parlamentario para acelerar el tratamiento de la Ley Malvinas.

Según lo informado por La Nación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dará el puntapié inicial para acelerar el tratamiento del proyecto de ley. En La Libertad Avanza estipulan que esta semana lo tratarán. El día con el que se especula sea abordado es el jueves de la semana entrante, ya en el marco de las sesiones extraordinarias.

En caso que se consiga la media sanción del proyecto legislativo, sería girado al Senado para su tratamiento en comisiones con el objetivo de que se trate el jueves 10 de diciembre.

Fuente: Nexofin