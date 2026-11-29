El Gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, que comenzarán el próximo 1° de diciembre y se extenderán hasta el 31 del mismo mes. El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, establece un temario de 11 proyectos que el oficialismo buscará impulsar antes de fin de año.

Entre las principales iniciativas aparecen la reforma electoral, que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) e incorporar Ficha Limpia, y el Presupuesto 2027, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados durante la madrugada del viernes.

Otro de los proyectos centrales es el de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas. La iniciativa encabeza el anexo del decreto y vuelve a quedar en agenda después de que la semana pasada se frustrara su tratamiento en Diputados por falta de quórum.

Fuente: Nexofin