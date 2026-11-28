El José Amalfitani se prepara para recibir uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Torneo Clausura. Vélez, que fue uno de los mejores equipos del año en el plano local, recibirá a un Independiente que viene de dar el batacazo al eliminar a Argentinos Juniors en los octavos de final.

El Fortín viene de vencer a Belgrano de Córdoba por penales en la instancia anterior.

Los detalles del partido

Tras la salida de Gustavo Quinteros, el semestre del Rojo fue muy irregular. De la mano de Jadson Viera y pese a las constantes críticas por sus planteos, logró clasificarse agónicamente entre los 16 mejores equipos del campeonato local. La victoria ante el Bicho podría ser el impulso necesario para convertirse en una de las sorpresas del certamen.

Vélez, por su parte, fue uno de los mejores equipos del año, y muestra de ello es que terminó en el sexto puesto de la Tabla Anual. Con la incógnita sobre la continuidad de Guillermo Barros Schelotto en el banco de suplentes, buscará hacer valer su favoritismo y meterse en semifinales, donde esperaría por Instituto o River.

El partido se jugará desde las 20:00 de este sábado 28 de noviembre y contará con el arbitraje de Facundo Tello. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Las posibles formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Diego Valdés; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Ronaldo Martínez.

Independiente: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Felipe Tempone y Josías Palais.