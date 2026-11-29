El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado, por 18 votos contra tres, el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina contra el Reino Unido para frenar el proyecto de explotación petrolera Sea Lion en aguas próximas a las Islas Malvinas.

La resolución, leída en Hamburgo por el presidente del organismo, el juez camerunés Maurice Kamga, habilita al consorcio integrado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration a continuar con los preparativos de su cronograma de perforaciones, previsto para marzo de 2027. No obstante, el arbitraje internacional por la disputa entre ambos países seguirá en curso.

En la deliberación participaron 21 jueces: los 19 miembros del Tribunal y dos magistrados ad hoc, Raúl Vinuesa, designado por la Argentina, y Vaughan Lowe, por el Reino Unido. El TIDM aclaró que su decisión no anticipa la jurisdicción del futuro Tribunal Arbitral del Anexo VII, la admisibilidad de los reclamos argentinos ni el fondo de las pretensiones de ninguna de las partes.

El argumento central para rechazar la solicitud fue que los planteos de la Argentina —relacionados con los derechos sobre la plataforma continental, la explotación unilateral de recursos, las obligaciones ambientales y el agravamiento de la controversia— requerían determinar previamente cuál de los dos países tiene soberanía sobre las Islas Malvinas y jurisdicción como Estado ribereño en las zonas marítimas en disputa.

Fuente: Nexofin