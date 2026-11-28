Estudiantes de La Plata cayó en la final de la Copa Libertadores, terminó su año futbolístico y con él el ciclo de dos de sus pilares: el técnico y el arquero.

Ambos protagonistas anunciaron que dejarán el club: uno se retira y otro tomará un camino diferente en su carrera. Luego de la derrota con Palmeiras el arquero hizo su anuncio en el Estadio Centenario:

“Obviamente hay mucha amargura por el resultado, pero también mucha satisfacción por cómo competimos hasta el partido de hoy. Me voy muy feliz, en lo personal, es un cierre de carrera espectacular. Esto es parte del fútbol. Estudiantes vino a mi casa, al estadio donde debuté como profesional en Uruguay y la hinchada llenó las tribunas y alentaron a morir. Es difícil hablar ahora, pero me voy feliz de haber competido hasta el último día”.

Muslera, nacido en Buenos Aires pero nacionalizado uruguayo, le pone punto final a 22 años de carrera.

“Es un cierre total, ya se venía hablando pero no lo había confirmado. Sí lo había hablado con la directiva. Le agradecí uno por uno a mis compañeros, al entrenador y, a la gente que me está escuchando, muchísimas gracias”, agregó.

El otro que se despidió en conferencia de prensa fue Alexander Medina: “Hoy se termina un ciclo. Estos 9 meses que viví en el club fueron muy intensos, les quiero agradecer a toda la estructura de la institución”. Sin embargo, aún hay margen para que el Cacique siga siendo el técnico Pincharrata.

«BRINDÓ SU EXPERIENCIA AL EQUIPO» 🤝🏻🇺🇾 Las palabra de Alexander Medina dedicadas a Fernando Muslera después de que haya anunciado su retiro del fútbol. pic.twitter.com/CbSVDnyecM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 28, 2026

La renovación de Estudiantes quedará una vez más en manos de su presidente Juan Sebastián Verón.