La volatilidad financiera volvió a encender señales de alerta en el sector privado. Aunque el riesgo país retrocedió desde los niveles cercanos a los 1.100 puntos y cerró la semana alrededor de las 950 unidades, las dudas sobre la evolución del dólar, la actividad económica y el rumbo del programa oficial continúan entre las principales preocupaciones de los empresarios.

El escenario fue analizado en un relevamiento publicado por Infobae, que recogió las inquietudes de referentes del sector privado frente a los movimientos recientes del mercado. Una de las frases que sintetizó el clima fue la de un empresario que describió el momento como una “tormentita”, aunque reconoció que conviene seguir de cerca su evolución.

La preocupación no se limita a las cotizaciones financieras. Las empresas también buscan anticipar cómo impactará la incertidumbre en sus costos, presupuestos y decisiones de inversión para 2027, en un contexto marcado por las dificultades del consumo, la actividad y el empleo.

Fuente: Nexofin