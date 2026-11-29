Diciembre comenzará con una nueva tanda de aumentos que impactará en los gastos fijos de los hogares. Desde el martes 1°, subirán las tarifas de colectivos y subte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las cuotas de medicina prepaga, los alquileres y los aranceles de los colegios privados, entre otros servicios.

Los incrementos se producen después de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrara una suba del 2,2% en octubre. En algunos sectores, los ajustes responden a mecanismos de actualización vinculados a la inflación, mientras que en otros dependen de decisiones de las empresas o de los organismos reguladores.

Colectivos y subte: cuánto costará viajar desde diciembre

Fuente: Nexofin