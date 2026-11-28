La Justicia Federal, a través del magistrado de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenó la administración judicial de dos propiedades vinculadas al empresario K Lázaro Báez.

Las propiedades en cuestión son dos estancias que pertenecían al presunto testaferro de los Kirchner: “Alquinta” y “La Entrerriana”, ubicadas en la provincia de Santa Cruz.

La orden judicial se dicta en el marco de la megacausa que involucra al empresario kirchenrista por lavado de activos y asociación ilícita, entre otros delitos.

Lázaro Báez esta acusado de liderar, inclusive desde la cárcel de Ezeiza, una organización dedicada al lavado de activos y a la administración y explotación de bienes que habrían sido sustraidos del control judicial.

Fuente: Nexofin