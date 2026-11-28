Dos hombres fueron encontrados muertos durante la madrugada de este sábado dentro de un automóvil en el barrio Feria, en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos. Ambos presentaban heridas de arma de fuego y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Esteban Olmedo, de 32 años, y Juan Gabriel Franco, de 24. Los cuerpos estaban en el interior de un Fiat 147, sobre la calle Arenales, en inmediaciones de un puente.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía a medios locales, los efectivos llegaron al lugar luego de recibir un llamado al servicio de emergencias que alertaba sobre un vehículo baleado.

Fuente: Nexofin