España celebra este domingo elecciones generales en las que se definirá la continuidad del presidente Pedro Sánchez o un cambio de signo político después de ocho años de gobiernos socialistas. El conservador Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), aparece como favorito en los sondeos, aunque no tendría los votos suficientes para gobernar en solitario.

Un total de 38.728.356 personas están habilitadas para votar, entre ellas más de 2,7 millones de españoles residentes en el exterior. De ese grupo, más de medio millón viven en la Argentina.

Las encuestas ubican al PP por encima del 31% de intención de voto, con una ventaja de alrededor de cuatro puntos sobre el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En tercer lugar aparece Vox, liderado por Santiago Abascal, con cerca del 18%, mientras que el Frente Amplio, una coalición de izquierda encabezada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, rondaría el 7%.

Fuente: Nexofin