Tras el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar a favor de la posición británica sobre la explotación petrolera en la cuenca de las Islas Malvinas, el Gobierno de Javier Milei comunicó que, desde que se reactivó la tensión diplomática con el Reino Unido, ya sancionó a 65 empresas, accionistas y proveedores por operar en las Islas Malvinas.

Asimismo, anunció que este sábado las sanciones alcanzaron a cinco sujetos que tienen acciones en la petrolera israelí Navitas Petroleum, que participa con la compañía británica Rockhopper en un proyecto de explotación petrolera en la Cuenca Norte del archipiélago.

Los sancionados son personas jurídicas: Midgal Mutual, Phoenix, Excellence Pension and Providment Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL, apuntadas por el Gobierno libertario de poseer acciones de Navitas Petroleum.

y la posterior reacción del Gobierno del Reino Unido, que tildó de fracasado el intento de la administración libertaria por detener la actividad extractiva por parte de empresas de capitales británicos-israelíes en dicha zona, el canciller argentino, Pablo Quirno, se pronunció al respecto y dijo que las declaraciones de Londres son sesgadas.

Fuente: Nexofin