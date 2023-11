David Nalbandian es uno de los tenistas argentinos más recordados en la historia, por haber conseguido, entre otros grandes logros, el tercer puesto en el ranking ATP tras conquistar el Masters 2005 veciendo en la final nada más y nada menos que a Rafael Nadal.

Hoy en día ya está retirado de la actividad profesional, pero este miércoles fue noticia por un hecho insólito: Araceli Torrado, su expareja, lo denunció por acoso sexual y hostigamiento.

🚨 DAVID NALBANDIAN DENUNCIADO POR ACOSO SEXUAL Y HOSTIGAMIENTO

– Su expareja descubrió una cámara oculta en su departamento

– El tenista admite haberlas instalado en audios de whatsapp

— Vía Szeta (@mauroszeta) November 22, 2023

Según informó el periodista Mauro Szeta, se debió a que encontraron una cámara oculta en el departamento de la denunciante que el propio Nalbandian admitió haber colocado mediante un audio de WhatsApp que le envió a ella.

“¿Querés que sea honesto? Sí, la puse. No la puder ver, porque no sé qué quilombo hay con internet y no se puede ver; así que no ví absolutamente nada“, intentó justificarse el cordobés de 41 años, que, incluso, le habría pedido al portero encargado del edificio las cámaras de seguridad para vigilar cada movimiento de su exnovia.

