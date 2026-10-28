Patricia Bullrich se diferenció de Milei: “La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta”

En medio de la polémica por la falta de reconocimiento del triunfo de Lula da Silva, en las elecciones de Brasil, y la asistencia por parte del Gobierno nacional para que Flavio Bolsonaro se profugara hacia los Estados Unidos por una causa judicial en su contra.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, marcó sus diferencias con Javier Milei, al señalar que la voluntad del pueblo en las urnas debe respetarse.

“La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia”, indicó la legisladora en un mensaje e su cuenta personal de X (ex Twitter).

Fuente: Nexofin