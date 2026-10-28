Cristiano Ronaldo le ganó a Lionel Messi el Balón de Oro de todos los tiempos

Cristiano Ronaldo se impuso sobre Lionel Messi, esta vez en una votación especial que buscó elegir el mejor Balón de Oro de todos los tiempos. El delantero portugués fue elegido por los hinchas gracias a la distinción que recibió en 2008, durante su etapa en el Manchester United, y se quedó con el premio BOAT, creado por France Football. La “Pulga” terminó en el segundo puesto con el galardón que consiguió en 2012, uno de los años más extraordinarios de su carrera.

El galardón que eligieron los hinchas

La votación permitió elegir entre las temporadas de diez futbolistas que ganaron el Balón de Oro al menos dos veces. Además de Messi y Cristiano, participaron leyendas como Ronaldo Nazário, Johan Cruyff, Michel Platini, Franz Beckenbauer y Alfredo Di Stéfano.

A diferencia de la elección tradicional, en la que participan periodistas, el BOAT quedó en manos de los aficionados. Cada voto costaba un euro y la plataforma permitió votar por distintas temporadas de los candidatos.

La elección de CR7 estuvo vinculada con una temporada sobresaliente en Inglaterra. En 2008, el Manchester United conquistó la Premier League y la Champions League, mientras que el portugués terminó como máximo goleador del campeonato inglés, con 31 tantos. Además, recibió la Bota de Oro por su rendimiento goleador.

🚨✨ OFFICIAL: Ballon d’Or announce Cristiano Ronaldo 2008 has been voted as the BEST BALLON D’OR OF ALL TIME. 🌕 https://t.co/gr3nYytkiu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2026

Ese fue el primer Balón de Oro de Cristiano, que posteriormente sumó otros cuatro reconocimientos individuales: en 2013, 2014, 2016 y 2017. En total, acumula cinco premios, tres menos que Messi.

El rosarino quedó detrás del portugués con la edición de 2012, cuando estableció una marca extraordinaria: convirtió 91 goles en 69 partidos durante el año calendario. Ese registro continúa siendo uno de los hitos individuales más destacados de la historia del fútbol.