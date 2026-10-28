Tras el cruce con Franco Colapinto, la FIA reveló que Gasly recibió miles de amenazas de muerte

La Fórmula 1 despertó fuertes críticas por la violencia en las redes sociales. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), reveló que Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte luego del incidente que protagonizó con Franco Colapinto durante el Gran Premio de España.

La impactante cifra fue difundida durante una entrevista con un medio estadounidense y volvió a poner el foco en las agresiones que reciben los pilotos. Los mensajes intimidatorios no solo estuvieron dirigidos al francés de Alpine, sino que también alcanzaron a su pareja y a integrantes de su familia.

El incidente que desató la polémica

El episodio ocurrió en las últimas vueltas de la carrera disputada en Madrid. Colapinto intentaba superar a su compañero de equipo mientras Oscar Piastri se acercaba desde atrás, pero Gasly mantuvo su posición en la pista.

La situación generó malestar entre algunos seguidores del argentino, que trasladaron sus críticas a las redes sociales y cruzaron un límite con amenazas personales. El propio Colapinto condenó los ataques y pidió a sus fanáticos que lo apoyaran sin agredir a otros pilotos.

“Pierre Gasly tuvo 13.000 amenazas contra su vida. ¡13.000! Si luchamos contra esto solos, vamos a fracasar; no podemos hacerlo solos”, advirtió Ben Sulayem.

La advertencia de la FIA

El dirigente reclamó un compromiso conjunto de pilotos, equipos, medios de comunicación y aficionados para frenar este tipo de conductas. También planteó la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para identificar a quienes se esconden detrás de cuentas anónimas y aplicar sanciones, como prohibirles el ingreso a las carreras.

“Corremos el riesgo de perder este deporte por el abuso en internet”, alertó.

En paralelo, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, advirtió que la escudería podría limitar las entrevistas y la exposición mediática de Colapinto si continuaban las agresiones contra Gasly u otros pilotos.