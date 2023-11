Arturo Vidal esta más que al tanto de los rumores de su posible llegada a Boca Juniors. Pero en vez de negarlo, el jugador tomó la drástica decisión de seguir la corriente y realizó un especial posteo en su cuenta de Instagram con indumentaria color azul y oro.

“Con fuerza de voluntad y coraje, puedes superar cualquier obstáculo en tu camino!!! Vamos por un día más de trabajo”, escribió el jugador bajo la imagen, en medio de los rumores de que podría ser el primer refuerzo de Román como presidente del Xeneize en caso de ganar las elecciones.

El actual jugador de Atlético Paranense finaliza su contrato con el equipo brasileño el próximo mes de diciembre, lo cual aumenta las chances de llegar a Boca. En caso de llegar a un acuerdo, arribaría al club con la misma edad que lo hizo Edinson Cavani, 36 años. Además, los medios del país vecino no esperan una renovación con la institución.

Además, en el mes de agosto el chileno le tiró un centro al mítico ídolo de Boca: “Ahí es Román (Riquelme) el que tiene que llamar. Él lo sabe. Tengo contrato hasta diciembre. Las veces que he ido allá he recibido mucho cariño. Me reconocen lo que he hecho con mi selección”, declaró.