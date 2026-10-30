VIDEOS | Granizo y fuertes tormentas en el AMBA: las imágenes de la lluvia que sorprendió a Buenos Aires

Las tormentas sorprendieron durante las primeras horas del día a los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las lluvias intensas afectaron distintos sectores de la Ciudad, mientras que en localidades del sur del conurbano, como Adrogué y Burzaco, se registró caída de granizo.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El organismo anticipó precipitaciones y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Fuente: Nexofin