Gimnasia y Esgrima La Plata estuvo al borde del descenso, pero sin embargo le ganó a Colón en el desempate disputado en Rosario y jugará un año más en la máxima categoría del fútbol argentino. Sin embargo, el desahogo por la salvación no detuvo a Pablo De Blasis, referente tripero que dejó unas frases explosivas contra los dirigentes.

En diálogo con la transmisión, el 10 del Lobo apuntó contra la comisión directiva como la gran culpable de la situación límite que tuvo que vivir el conjunto platense: “Quiero aclarar que es un desahogo, no es un festejo. Los tiraron a la parrilla a los pibes de 20 años y el desahogo es este”, comenzó.

«AL CLUB LO DEJARON MUY MAL, PUSIERON LA CARA PIBES DE 20 AÑOS. TRATAMOS DE SALVAR ESTO QUE ESTABA MUY COMPLICADO. FESTEJAMOS QUE A TODOS ESTOS CHICOS NO LES MARCAMOS LA CARRERA CON UN DESCENSO» las espectaculares palabras de Pablo De Blasis en Rosario tras la salvación del Lobo. pic.twitter.com/rdp5RYr2dV — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2023

Luego, De Blasis fue más allá y aseguró que el manejo que tuvo la dirigencia con el equipo estuvo mal, de principio a fin: “Estuvimos muy cerca de irnos a segunda. Lo que hicieron con Gimnasia no se hace. Nos dejaron inhibidos, con deudas, sin pretemporada y con pibes de 20 años. Casi les marcan la carrera para siempre”, disparó, con un mensaje centrado hacia la juventud del plantel del club de La Plata.

“Acá estamos, peleando y luchando por toda esta gente y la familia. Hay veces que el trabajo no se ve reflejado y las cosas no salen como uno quiere, menos en estas situaciones”, expresó uno de los líderes del vestuario antes de ser interrumpido por Benjamín Domínguez, la joven promesa del club.

La pura verdad en diecisiete segundos. Por Pablo de Blasis. pic.twitter.com/v2mMHPa5xr — Manu Surasky (@manusurasky) December 1, 2023

Allí, De Blasis aprovechó para volver a pegarle a los dirigentes de Gimnasia y destacar el coraje de los chicos como el delantero de 20 años: “¿Vos pensás que él se merecía pasar el año que pasó? Cobrando dos mangos lo tiraron a la parrilla, a jugar la Copa [Sudamericana], la Liga, todo. No, Gimnasia no tiene que volver a pasar por esto. La gente, de acá para arriba, que se haga cargo. No es un festejo, es un desahogo”, sentenció lapidariamente.