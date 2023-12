La subasta de camisetas de Lionel Messi que se inició hoy podría establecer un nuevo récord en la reconocida casa Sotheby’s de Nueva York, en Estados Unidos. En total, habrá seis casacas que el capitán de la selección argentina utilizó durante la Copa del Mundo de Qatar 2022: están siendo subastadas con una estimación inicial por encima de los 10 millones de dólares, según informó la Agencia EFE. Se remataran entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre.

Six shirts worn by the one-and-only Lionel Messi during the 2022 FIFA World Cup in Qatar are coming to auction at Sotheby’s. This is your chance to own a piece of football history. https://t.co/RIVKdGhBFz pic.twitter.com/19N0rvSMcg

Si esta cifra se supera, podría conseguirse el récord de la colección deportiva más valiosa jamás subastada, marca que actualmente ostenta una camiseta de Michael Jordan vendida en septiembre 2022 por 10,1 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que a inicios de ese 2022, en Londres, se vendió la camiseta de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986 en un valor superior a los 9 millones de dólares.

Las camisetas de la subasta fueron protagonistas de momentos emblemáticos como la derrota contra Arabia Saudita y la victoria frente a México en la fase de grupos, así como partidos decisivos ante Australia, Países Bajos, Croacia y la final contra Francia. Todas ellas muestran el número 10 y se destacan por detalles de autenticidad que certifican su uso en partidos claves para la conquista argentina del título mundial. La casaca contra Polonia, día que la selección argentina utilizó la remera alternativa (violeta), no forma parte de la colección.

Six World Cup shirts. One Lionel Messi.

Don’t miss your chance to see these and more during the Luxury Week exhibition at Sotheby’s New York—free and open to the public beginning Friday 1 December at 10 AM ET—before the auction on 14 December. https://t.co/RIVKdGhBFz pic.twitter.com/OTcRoi1fGf

— Sotheby’s (@Sothebys) November 29, 2023