Juicio por Hotesur- Los Sauces: la fiscalía incluyó a Máximo Kirchner en las maniobras de lavado

En el marco del juicio por la causa Hotesur-Los Sauces, la fiscalía incluyó al diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, como parte fundamental de las maniobras de lavado de dinero.

Según expusieron los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, ante el Tribunal Oral Federal N°5 de Comodoro Py, tanto Néstor, como Cristina Kirchner “dirigían y controlaban la organización criminal”, pero su hijo participaba activamente de los negociados destinados al desvío de fondos públicos.

“Dentro de la organización criminal no se circunscribió a su rol en la firma Los Sauces —y por lo tanto a la maniobra de lavado de activos que a través de aquella se desarrollaba—, sino que además tal como se ha acreditado en el marco de estas actuaciones, también resultó accionista de la firma Hotesur”, remarcaron los funcionarios judiciales.

Fuente: Nexofin