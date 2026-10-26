El club de los mil millones: Messi está en el podio y dos estrellas de la NBA se suman a la lista

La revista Forbes dio a conocer la actualización del ranking histórico de los deportistas con mayores ingresos acumulados a lo largo de sus carreras profesionales. Con la reciente incorporación de Stephen Curry y Kevin Durant, la nómina de atletas que rompieron la barrera de los mil millones de dólares se amplió a nueve integrantes. Ambas figuras de la NBA alcanzaron este hito financiero durante la temporada 2025-2026, impulsados por salarios récord e importantes acuerdos comerciales.

El podio de la clasificación histórica permanece encabezado por el portugués Cristiano Ronaldo, quien registra un acumulado de 2.090 millones de dólares y proyecta alcanzar los 2.390 millones en la presente campaña gracias a su contrato en Al Nassr. En el segundo escalón se ubica el golfista Tiger Woods con 1.970 millones, seguido por Lionel Messi en la tercera posición con 1.870 millones de dólares. Según la publicación, el capitán argentino sobrepasará los 2.000 millones hacia mayo de 2027 tras su incorporación al Inter Miami de la MLS.

Por su parte, el referente de Los Angeles Lakers, LeBron James, se posiciona en la cuarta colocación con 1.680 millones de dólares acumulados. No obstante, el reporte financiero remarca que únicamente el atacante luso, el golfista estadounidense, el astro rosarino y el alero norteamericano han logrado constituirse como multimillonarios efectivos según el cálculo de patrimonio neto que elabora la prestigiosa revista económica.

After adding Kevin Durant and Stephen Curry in 2026, the exclusive club is set to expand again to 11 members within the next year—and Lionel Messi and Tiger Woods should reach even more rarefied air. Read more: https://t.co/ugLdfX5asn Illustration: Alice Lagarde for Forbes;… pic.twitter.com/uB5CRaSPnG — Forbes (@Forbes) October 25, 2026

De cara al período 2026-2027, se prevé que Curry perciba 203,6 millones de dólares —marcando un récord para un basquetbolista en actividad—, mientras que Durant ingresará 104,9 millones. Con estos dividendos proyectados, ambas estrellas del básquet estadounidense escalarían al quinto y sexto puesto de la nómina general hacia la primavera boreal de 2027, desplazando a leyendas de la talla de Floyd Mayweather, Roger Federer y Phil Mickelson.