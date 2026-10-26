Neymar fue expulsado por la “Ley Prestianni” y estalló contra su rival

Una inédita controversia sacudió el desarrollo del Brasileirao luego de que Neymar resultara expulsado mediante tarjeta roja directa en el empate 1-1 entre Santos y Bahía. La sanción se produjo antes del inicio del segundo tiempo, cuando el atacante cubrió su rostro con la mano durante un intercambio verbal con el mediocampista Rodrigo Nestor. La acción fue advertida por el VAR y encuadrada bajo la denominada “Ley Prestianni”, reglamentación implementada para sancionar dicho gesto dentro del campo de juego.

El origen del conflicto se remonta a la primera mitad del encuentro, donde ambos futbolistas habían protagonizado un tenso cruce de palabras. Tras el descanso, el volante de la escuadra visitante acusó al delantero paulista de faltarle el respeto y denunció la actitud del atacante ante el árbitro principal. Esta advertencia motivó la revisión de las imágenes de transmisión y la consecuente decisión disciplinaria antes de la reanudación del cotejo.

Posteriormente, la figura del conjunto local utilizó el formato de historias en su cuenta de Instagram para publicar un contundente descargo sobre lo acontecido en la jornada. El exjugador del Barcelona y PSG reconoció haberse equivocado al realizar el gesto, pero acusó a su oponente de actuar con astucia al manipular una norma orientada a combatir el racismo con el propósito de sacar un rédito deportivo durante una discusión habitual del partido.

De esta manera, la aplicación del reglamento sentó un precedente relevante en el fútbol sudamericano y reabrió el debate sobre los límites de la normativa en la competencia. Pese a manifestar su tristeza por el desenlace del juego, la estrella internacional afirmó que asumirá las consecuencias disciplinarias correspondientes, al tiempo que advirtió sobre el peligro de que la regla sea utilizada de forma deshonesta por los deportistas.