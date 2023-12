La diputada nacional Carolina Píparo manifestó que seguirá “defendiendo las ideas de la libertad” desde su banca en la Cámara Baja, fueron sus primeras expresiones luego de su fallida designación al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La legisladora sostuvo que fue un “honor” que el mandatario electo, Javier Milei, la haya considerado para ponerse al frente del organismo y le deseó “la mejor de las gestiones” a Osvaldo Giordano, quien será el titular del ente a partir del 10 de diciembre.

En un mensaje que publicó a través de la red social X y como respuesta al comentario de otro usuario que le pedía que borre la publicación donde anunciaba la “transición” con la actual titular del organismo, Fernanda Raverta, Píparo sostuvo: “No se borran tuits. Tal como me comprometí en 2021, seguiré defendiendo las ideas de la libertad desde mi banca. Slds”.

En el mensaje original, Píparo confirmaba que se reuniría el lunes 27 de noviembre con Raverta y le solicitaba a los trabajadores del organismo que “no se dejen atemorizar por campañas del miedo ni trascendidos”.

“Como siempre, en cada lugar que estuve, voy a dar lo mejor de mí y a trabajar todos los días para que cada persona que necesite de la ANSES reciba de nosotros la mejor atención posible”, había comentado tras el balotaje del 22 de octubre, cuando sonaba como titular de la entidad.

Al día siguiente, las chances de la legisladora se esfumaron cuando su lugar fue ocupado por el economista Osvaldo Giordano, quien fue confirmado al frente de ANSES.

Con una amplia trayectoria en funciones del gobierno nacional durante la era Menem y como ex ministro de Finanzas bajo el mando del gobernador cordobés Juan Schiaretti, Giordano tiene una gran experiencia en relación con temas previsionales.

El elegido por Milei para encabezar la ANSES, es economista egresado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y ocupa desde 2015 la posición de ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, donde antes fue secretario de Previsión Social.

Además, fue el encargado de reducir –mediante reformas jubilatorias– el déficit de la Caja de Jubilaciones que tenía en jaque los números de la provincia.

No se borran twits, fue un honor que el presidente electo me haya considerado en un primer momento para conducir el Organismo, pero respeto sus decisiones y le deseo la mejor de las gestiones a Osvaldo Giordano y equipo.

Tal como me comprometí en 2021, seguiré defendiendo las…

