La insólita disputa de un tenista argentino con un juez de silla: “¿Quieres pelear?”

Un insólito episodio se vivió en las últimas horas en el Challenger de Guayaquil, Ecuador, con un tenista argentino como protagonista, desencajado por el estado de la cancha.

“¡No se puede jugar acá! ¿Cuántas veces lo tenemos que decir?”, fue el grito de Álex Barrena al juez de silla que interrumpió el desarrollo del tie-break contra el peruano Gonzalo Bueno en el primer set.

Barrena era superado 5-1 en la definición del primer juego y un insólito resbalón lo dejó sin posibilidades de defender el punto. Inmediatamente después de lo sucedido, encaró al Umpire y salió de la cancha.

“Yo me caí cinco veces y él (Bueno), cuatro. En total nos caímos nueve veces”, remarcó Barrena. El juez de silla, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote, le pidió que se tranquilizara y, en medio de la discusión, dijo:”¿Quieres pelear? ¿Pelea conmigo?“.

Luego de ser atendido por el médico y mudarse el partido a la Cancha 2 del torneo, el argentino ubicado 211 en el ranking ATP, cedió el primer set 6-1. En el segundo mejoró, pero Bueno se llevó el triunfo con un contundente 6-3.