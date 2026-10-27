La Libertad Avanza logró dictamen para debatir la Ley Malvinas el 12 de noviembre en Diputados

El bloque de La Libertad Avanza obtuvo el dictamen de mayoría para la ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Tras recolectar 60 firmas en el plenario de comisiones, la “Ley Malvinas” quedó lista para debatirse en el recinto.

La iniciativa establece penas severas para la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en el Atlántico Sur. No obstante, la discusión legislativa quedó fragmentada con la presentación de cinco dictámenes de minoría opositores.

Para atender reclamos de la administración Trump, el oficialismo acotó el alcance del régimen de sanciones para las empresas extranjeras. Ante las objeciones, la dirigencia eximió de responsabilidad penal a los fondos de inversión indirectos y accionistas minoritarios.

Fuente: Nexofin