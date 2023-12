David Garzón, Presidente de Huracán, cargó contra Diego Martínez por dejar abruptamente el club para irse a Boca Juniors. El malestar del mandamás en una entrevista con Radio La Red.

El mandatario no tuvo filtros para opinar sobre cómo actuó el entrenador: “Que vaya a donde quiera. Los llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Nosotros tenemos que hacernos valer”.

Además, Garzón dijo que le parece “una barbaridad” que el Xeneize haya anunciado la llegada de Martínez. “Si esto se concreta y anuncia al técnico por supuesto me voy a molestar, esto no corresponde. ¿Qué pasa si hoy digo que llegué a un acuerdo con Cavani o Romero? Iremos contra quien tengamos que ir”, agregó.

🗣🎙Hablamos con David Garzón, presidente de Huracán, en #López910 con @gustavohlopez 📻 | AM 910 pic.twitter.com/5u1M1eGlca — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) December 26, 2023

¿Quién dirigirá a Huracán?

El dirigente informó que el principal candidato para el banco del Globo es Facundo Sava; sin embargo, no puede avanzar en su contratación hasta que se resuelva lo de Martínez: “Hablamos con él pero no podemos cerrar nada hasta que no esté decidido. Estábamos con un técnico cerrando el año, de un día para el otro y ahora no responde”.

“El plantel arranca la pretemporada el 3 porque Martínez así lo había decidido. Huracán va a intimar a que haga alguna de las tres cosas: que se presente, renuncie o rescinda”, adelantó.