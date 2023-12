La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ha alimentado la competencia entre ambos durante los últimos 15 años. Aunque no mantienen una amistad, la relación entre ellos es cordial y lo han expresado en las distintas entregas de premios en las que han participado. Sin embargo, en el último tiempo, el portugués ha dejado distintas reacciones en las redes sociales que llamaron la atención. La más reciente, en noviembre, apoyaba a un periodista que indicaba que el octavo Balón de Oro del argentino era injusto, con un like.

Esta semana se conoció el ranking de los 10 mejores jugadores del año para la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). En el mismo, se encuentra Messi pero no Cristiano. El capitán de la Selección Argentina se ubica tercero, detrás de Erling Haaland (1º) y Kylian Mbappé (2ª).

El comentario de Cristiano Ronaldo ante una publicación que mencionaba a los mejores jugadores del mundo en 2023. pic.twitter.com/q3pAfqgyQC — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 29, 2023 Publicidad

El medio portugués A Bola se hizo eco del listado y lo compartió en su cuenta de Instagram. El delantero de Al-Nassr reaccionó y comentó ese posteo, con emojis de risas y de taparse la cara. Aunque su ausencia en el ranking pareciera ser su principal molestia, la presencia de Leo seguro que no le cayó muy bien.