En un mensaje, ante todo, para tranquilizar a los mercados e inversores en la economía argentina, el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo, Federico Furiase, atribuyó este lunes el salto del riesgo país experimentado durante la semana pasada al momento que atraviesa la economía mundial, cuyo rasgo principal es el de la volatilidad.

Al respecto, el funcionario afirmó a Radio Rivadavia, según TN, que “estamos ante un shock muy complejo”, que refuerza la idea de que la situación actual de incertidumbre se debe, implícitamente, a la importante exposición de la estructura económica argentina a los vaivenes del capital financiero internacional.

“El mundo está en un contexto internacional muy adverso, muy complicado. Estamos ante un shock internacional muy complejo, donde suben las tasas de interés y a lo que se combinó la suba del precio del barril de petróleo”, argumentó Furiase.

Fuente: Nexofin