Los últimos meses fueron difícil para los campeones del mundo, y no por los resultados, sino luego de que Lionel Scaloni pusiera en duda su continuidad como DT de la Selección Argentina. En este contexto, Javier Mascherano fue consultado sobre si sería el sucesor del oriundo de Pujato.

“No pretendo ser el DT de la Selección. No soy el indicado. No sé si soy el idóneo”, declaró el “Jefecito”, actualmente a cargo de la sub 23, para DSports Radio. De esta manera, no dio espacio a la duda y bajó el pulgar lo antes posible.

Luego, respondió ante las consultas por la convocatoria de Claudio Echeverri para el Preolímpico: “Cuando se lesionó Pepo (De La Vega) empezamos a ver otras opciones, porque la recuperación podía llevarle todo el torneo”.

Además, mencionó los otros nombres que se barajaron como reemplazo del ex Lanús: “Teníamos las opciones de Ramiro Enrique, Facu Farías y nos decidimos por Echeverri”. Tambien destacó la importancia de Almada y las cualidades del Diablito: “Como media punta lo tenemos a Thiago Almada, pero no teníamos un jugador del perfil de Echeverri”.