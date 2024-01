Kylian Mbappé es, sin dudas, uno de los mejores jugadores de la actualidad en todo el mundo, y es el gran candidato a suceder a Lionel Messi como el mejor una vez que la Pulga se retire.

Además, tiene una gran rivalidad con los argentinos, no solo por sus polémicos dichos para con el fútbol sudamericano, sino también por haberle marcado tres goles en la final del Mundial de Qatar 2022.

En este mercado de pases, está en el punto de mira por lo que es su posible traspaso al Real Madrid, pero, mientras tanto, el francés, en diálogo con GQ France, reflexionó sobre otro tema en particular.

El goleador del París Saint-Germain se mostró en desacuerdo con el calendario actual del fútbol profesional, y dijo lo siguente: “El fútbol se está acercando al modelo NBA con temporadas de 70 partidos. No estoy en contra de jugar tanto, pero no podemos ser buenos siempre y darle al público el espectáculo esperado”.

Luego, siguió argumentando: “En la NBA, los jugadores no juegan todos los partidos y las franquicias practican el manejo de la carga. Pero hoy, si decidiera decir ‘estoy cansado, no juego el sábado’, no funcionaría“.

Y cerró: “No quiero dar lecciones, pero debemos pensar juntos para lograr ofrecer el mejor espectáculo posible y que jugadores, espectadores y autoridades se unan“.