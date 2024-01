Bombazo mundial: el Al-Hilal de Arabia Saudita da de baja a Neymar, la estrella que contrató recientemente. Los motivos de la decisión del club…

Al-Hilal no tiene cupos de extranjeros para usar habiendo ya comprado a Renan Lodi desde Olympique de Marsella por 23 millones de euros. Y vender a uno de sus futbolistas del plantel no era una opción.

En ese contexto, los saudíes borraron a Ney de la lista de buena fe sabiendo de antemano que se perderá toda la temporada. De todas formas, el paulista seguirá vinculado a Al-Hilal con el contrato que firmó en su momento.

🚨🇧🇷 Al Hilal have NOT terminated Neymar Jr contract. Reports are being denied by sources as “fake news”.

Al Hilal will just make space in squad list for Renan Lodi as foreigner player as Neymar’s injured and won’t play again this season.

…then he’s set to return in the squad. pic.twitter.com/zVNkH31OVE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2024