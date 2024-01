Impensado: Lothar Matthaus se mostró indignado por el reciente premio The Best que obtuvo Lionel Messi, el tercero en su carrera. “No ha ganado ningún titulo importante”, dijo el histórico futbolista alemán.

Matthaus desarrolló su opinión e hizo énfasis en los campeonatos de la última temporada: “Si no se incluye el Mundial, que hizo a Messi ganador del Balón de Oro, Messi no debería ser el ganador esta vez”.

“Creo que ha sido el mejor futbolista de los últimos 20 años, pero no ha ganado ningún título importante con París Saint-Germain e Inter Miami, donde ahora está creando mucho revuelo”, agregó el campeón del mundo en Italia 1990.

El capitán de la Selección Argentina se transformó en el máximo ganador de la distinción entregada por FIFA con tres. Lo siguen con dos galardones Cristiano Ronaldo y el polaco Robert Lewandowski.

Para Matthaus el ganador del The Best debió haber sido Haaland: “Si nos fijamos en los grandes éxitos, no hay nada que envidiar al Manchester City y a Erling Haaland. Ganó los títulos más importantes con el Manchester City y su porcentaje de goles era impresionante. Ése debería ser el factor decisivo a la hora de elegir al mejor y más importante jugador, y ése fue Haaland”.

Cabe destacar que a Messi lo votaron sus propios colegas, ya que son los capitanes de los planteles quienes eligen entre los nominados. El argentino y Haaland terminaron empatados en 48 puntos y la FIFA decidió dárselo a Messi por haber recibido más votos de capitanes de selecciones.