Días después de haberse reunido con Claudio Chiqui Tapia y trazado los pasos a seguir con vistas a la Copa América 2024, Lionel Scaloni brindó una entrevista en Italia y profundizó sobre varios algunos jugadores de la Selección Argentina que se desempeñan en la Serie A, entre ellos Paulo Dybala, con quien tiene una relación muy especial.

Si bien la Joya no tuvo demasiado protagonismo en los primeros partidos del Mundial de Qatar, el DT albiceleste lo mandó a la cancha cuando las papas quemaban ante Francia y no defraudó: despejó un gol casi hecho de Kylian Mbappé y marcó de penal en la definición.

Durante un largo tiempo se instaló que había ciertas diferencias entre ellos, pero Scaloni en más de una ocasión descartó cualquier tipo de polémica y este viernes expresó todo su cariño por él: “Amo a Dybala como a un hermano porque es un buen chico. Cuando juega siete, ocho partidos seguidos, sus actuaciones cambian para mejor y el equipo se beneficia de ello”.

Talento le sobra a la figura de Roma, pero las lesiones no le permitieron tener el protagonismo deseado:“Lamentablemente no ha tenido esta continuidad, pero siempre lo quiero en el grupo: es útil incluso cuando no está en su mejor momento”.