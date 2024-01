Si bien desde el entorno de Luka Romero manifestaron públicamente la intención de jugar en Boca y el club azul y oro inició conversaciones con Milan para poder acordar un préstamo, las mismas no llegaron a buen puerto y la joya irá cedido a Almería de España, que sí cumplía con las condiciones que imponían desde Italia.

Romero pasará a Almería, equipo que se encuentra último en La Liga de España con seis puntos y ninguna victoria en 20 fechas, a préstamo por seis meses y sin opción de compra, condiciones que buscaban desde Milan y estaban lejos de lo que quería el club de la Ribera. De este modo, volverá al fútbol español, donde pasó por las formativas de Formentera, PE Sant Jordi y debutó en Primera en Mallorca.

Lo cierto es que el delantero de 19 años le habría dado el “ok” a Boca para empezar negociaciones, ya que veía con buenos ojos salir del cuadro de la Serie A, en el que no contaba con minutos, y jugar en un grande de la Argentina. No obstante, el Xeneize quería un préstamo por un año o 18 meses más una opción de compra, términos en los que Milan no era flexible.