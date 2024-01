Culminados los amistosos ante Gimnasia y Tiro de Salta y Talleres de Córdoba, el conjunto dirigido por Diego Martínez hará su estreno absoluto en Copa de la Liga Profesional ante Platense este sábado 27 a partir de las 19:00. También será el estreno de Juan Román Riquelme como presidente del club.

Será el quinto técnico en 5 años de gestión por parte de Amor Ameal-Riquelme ¿Cómo le fue al resto de técnicos en el partido debut?

2020: Miguel Ángel Russo

Lo presentaron durante Enero de 2020 y en tan solo pocas semanas, el 26 de ese mes tuvo su vuelta en el Templo ante Independiente. Pese a que terminó 0-0 y con ciertas dudas, fue el comienzo de la gesta para encaminar la tabla, tener el envión de los últimos siete partidos y consagrarse en la última fecha de esa Superliga ante Gimnasia y Esgrima de La Plata con ese gol inolvidable de Carlos Tévez y arrebatarle el título a River Plate. Ese año en la Copa Libertadores sería eliminado en la instancia de semifinales frente al Santos de Brasil, en una serie que quedó marcada por el reproche de los xeneizes con los jugadores por la actitud demostrada en el partido de vuelta. Russo presentaría la renuncia tras volver a ser eliminado frente a Atlético Mineiro por penales en octavos de final en 2021.

2021: Sebastian Battaglia

El mandato del máximo ganador de la historia del club vio el alba en su debut frente ante Banfield (terminó 0-0 en condición de visitante) con pibes de la reserva tras el masivo contagio de COVID-19 que sufrió el plantel tras la vuelta de Brasil (Eliminado en Copa Libertadores en octavos frente a Atlético Mineiro). Tras la desvinculación de Russo, Sebastian Battaglia fue presentado como DT principal y tuvo su debut oficial con victoria: 1-0 ante Patronato con gol de Luis Vázquez. En su palmarés quedaron dos títulos locales y la polémica eliminación ante Corinthians por penales en La Bombonera, nuevamente en octavos de final de la Copa Libertadores.

2022: Hugo Ibarra

El negro, quien se desempeño como DT de la reserva hasta la salida de Battaglia, tuvo su gran oportunidad. Similar en cuanto a la gestión, el primer encuentro al mando del Xeneize fue con derrota por 2-1 ante San Lorenzo, en medio de un clima de tormenta interna, secuela de la eliminación ante el Timao por la Libertadores. El título de Liga 2022 fue el único éxito de Ibarra en el banco xeneize y dejaría al equipo desgastado y sin funcionamiento.

2023: Jorge Almiron

El ex DT de Lanús no se lo pensó demasiado cuando recibió el llamado de la dirigencia y rápidamente estampo la firma. En su estreno tuvo el mismo resultado que su antecesor y ante justamente el mismo rival. Derrota 1-0 ante el Ciclón en el Nuevo Gasómetro. Recién a su tercer partido conoció la victoria, 2-1 ante Deportivo Pereira en la segunda fecha de la Copa Libertadores con aquel gol sobre la hora de Alan Varela. Almiron sería desvinculado tras perder la final de la Libertadores ante Fluminense por 2-1 y no poder clasificar a Boca a la misma competencia en 2024, sin ningún titulo bajo su haber.