Sin lugar a dudas, la Selección Argentina que se consagró en el Mundial de Qatar 2022 permanecerá en la memoria de millones de fanáticos. Facundo Medina, defensor de la Albiceleste y actual jugador del Bayer Leverkusen, es uno de ellos y protagonizó un divertido cruce con su compañero francés Loïc Badé al comparar al equipo campeón del mundo en 2022 con la Francia que levantó el trofeo en 2018.

La disputa de Medina con un compañero

El medio francés CANAL+ Foot fue el encargado de realizar la divertida dinámica. El puesto de arquero fue el primero en entrar en discusión, con Emiliano Martínez y Hugo Lloris como protagonistas. En esa ocasión, ambos futbolistas eligieron a sus respectivos compatriotas.

Luego llegó el turno del lateral derecho, donde tanto el ex River como Badé se inclinaron por Benjamin Pavard por encima de Nahuel Molina. El argentino, rápidamente, le pidió disculpas a su compañero por no optar por él.

Las diferencias comenzaron en la zaga central. Medina se mostró incrédulo ante la decisión de Badé de elegir a Raphael Varane y Samuel Umtiti en lugar de Cristian Romero y Nicolás Otamendi.

Loic Badé y Facundo Medina peleándose por el once ideal entre Francia 2018 y Argentina 2022 no tiene desperdicio. 🇫🇷🇦🇷😅 https://t.co/idU8ap585i — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 26, 2026

Posteriormente, el lateral izquierdo volvió a generar discrepancias, ya que cada uno se inclinó por un compatriota: Nicolás Tagliafico fue la elección del futbolista de Villa Fiorito, mientras que Badé se quedó con Lucas Hernández.

En el mediocampo, la historia no fue diferente. Medina eligió al tridente conformado por Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, mientras que el francés apostó por el recordado mediocampo de Paul Pogba, N’Golo Kanté y Antoine Griezmann.

Por último, la delantera dejó la segunda y más evidente coincidencia de la dinámica. Al comparar a Olivier Giroud con Lionel Messi, ambos coincidieron, como no podía ser de otra manera, en elegir al capitán argentino. Sin embargo, no lograron ponerse de acuerdo en las otras dos comparaciones: Ángel Di María frente a Blaise Matuidi y Julián Álvarez ante Kylian Mbappé.