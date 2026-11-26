Como es de público conocimiento, la situación institucional y deportiva de San Lorenzo es, cuanto menos, delicada. Una muestra de ello es que durante el último semestre pasaron tres entrenadores por el banco de suplentes, entre ellos Néstor Gorosito. Meses después de su salida, Pipo apuntó con dureza contra los dirigentes del Ciclón.

Las declaraciones de Gorosito

El exvolante comenzó su segundo ciclo en el Bajo Flores en julio, luego de la escandalosa salida de Pablo Álvarez. Sin embargo, los malos resultados precipitaron su salida en septiembre.

Ahora, Gorosito habló en Radio La Red y fue lapidario con la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta. “Los dirigentes de San Lorenzo no entienden nada”, comenzó. Luego, profundizó su crítica: “Me dijeron que iba a tener el equipo en la sexta o séptima fecha. Y en la octava me echaron”.

Lejos de quedarse ahí, el exentrenador también manifestó su disconformidad con el manejo institucional del Cuervo. “En la nave de San Lorenzo se percibe la mala onda. En San Lorenzo está todo mal, son todos kioscos”, disparó.

🔵🔴 PIPO GOROSITO: “LOS DIRIGENTES DE SAN LORENZO NO ENTIENDEN NADA” El ex entrenador del “Ciclón” habló con @gustavohlopez y recordó todo lo que vivió y como se dio su salida en su breve ciclo de ocho partidos en el equipo de Boedo. https://t.co/MFaubFTMJj — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) November 26, 2026

Luego, Gorosito continuó revelando situaciones que le llamaron la atención durante su paso por el club. “Hay jugadores que cobraban y no iban nunca a entrenar”, manifestó en primera instancia. Pero no se quedó ahí: “Había jugadores que, si jugaban un partido en Primera, les daban 50.000 dólares. Un montón de cosas extrañas”.

Finalmente, Gorosito explicó cómo se produjo su salida y lamentó la manera en la que terminó su segundo ciclo en San Lorenzo. “Los dirigentes me pagaron lo que estaba firmado y me fui. Cuando fui a San Lorenzo todos me decían que me iba a quemar y, por el afán de dar una mano, hice oídos sordos y tenían razón”, reconoció.