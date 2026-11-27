El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, mantuvo una conversación con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, durante la cual hablaron sobre la relación entre ambos países y la gestión de Javier Milei. Tras el contacto, planteó la posibilidad de que los dos mandatarios vuelvan a encontrarse el próximo año.

“De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”, escribió el diplomático en su cuenta de X, donde también confirmó que había conversado con Trump sobre la Argentina.

El mensaje llegó dos semanas después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, cancelara su visita a Buenos Aires, prevista para fines de noviembre como parte de una gira por Colombia y Chile. Según trascendió, la suspensión respondió a “restricciones de índole interna”.

Luego de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas, Lamelas había ratificado el respaldo de la administración republicana a Milei y destacado los resultados de la alianza entre ambos gobiernos.

Fuente: Nexofin