La Plata, a la espera de un acontecimiento histórico. El próximo sábado 28 de noviembre, Estudiantes enfrentará a Palmeiras en el Estadio Centenario en busca de su quinta Copa Libertadores. En ese contexto, Alexander Medina, entrenador del Pincha, habló sobre el camino de su equipo hacia la final y el significado del partido ante el Verdao.

Las declaraciones del Cacique

En diálogo con el canal oficial de la Copa Libertadores, el DT uruguayo abordó distintos temas, entre ellos la mística del conjunto platense, las duras instancias que debieron superar sus dirigidos para llegar a la definición y la emoción que se vive puertas adentro.

“Ya hay una estructura que lleva años aquí adentro: una forma de ser, una forma de sentir, una forma de trabajar”, comenzó expresando Medina al referirse a la identidad de Estudiantes. Luego, agregó: “Esta mística que tiene este club no se compra en la farmacia. Se contagia, se traslada o se transmite durante el tiempo. Durante las experiencias que ha vivido este club, con la Copa Libertadores sobre todo, por todo lo conseguido”.

Posteriormente, el exentrenador de Vélez se refirió al nivel de su equipo, al que definió como un conjunto con mucho corazón. “Las noches de Copa Libertadores fueron muy mágicas, muy especiales. Cada partido tuvo su cuota de emotividad. Nuestro equipo es muy emocional“, aseguró.

“Creo mucho en este equipo, que va a estar a la altura de lo que es una final, de la historia de Estudiantes y de nuestro presente”, afirmó Medina al referirse a las posibilidades de sus dirigidos frente a Palmeiras.

Por último, el Cacique cerró con un mensaje de confianza para los hinchas, con la ilusión de alcanzar una gesta histórica: “Nos permitimos soñar desde el primer día y seguimos soñando. Para tratar de conseguir el objetivo máximo vamos a tener que trabajar y mucho”.